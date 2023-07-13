لكزس NX تفوز بجائزة AUTO EXPRESS للعام الثاني على التوالي

جدة : البلاد

فازت لكزس NX بجائزة Auto Express New Car في المملكة المتحدة للعام الثاني على التوالي كأفضل سيارة رياضة SUV فاخرة متوسطة الحجم لهذا العام 2023، وقد تم الإعلان عن الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز في لندن، لتؤكد لكزس بهذه الجائزة مكانتها الرائدة في عالم السيارات الفاخرة.

وبهذه المناسبة قال ستيف فاولر، رئيس تحرير Auto Express: “إن الجيل الجديد من لكزسNX هو أحد أفضل سيارات لكزس التي تم قيادتها على الإطلاق، فجميع السمات المميزة للكزس موجودة فيه، فلقد تم تصميمها وبناؤها ببراعة يعزز هذا الطراز الأحدث متعة القيادة ويلبي احتياجات العملاء الذين يبحثون عن سيارة متعددة الاستخدامات فاخرة وذات كفاءة عالية “.

يمثل الجيل الثاني من NX، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بداية فصل جديد في تصميم لكزس، وخاصة مع الفئة الكهربائية ذات التقنيات المتطورة والمحركات الكهربائية المتقدمة، والتي يتفوق فيها نظام Lexus Plug-in على الأنظمة المنافسة من خلال الحفاظ على كفاءة عالية عندما يكون شحن البطارية منخفضًا، كما تتميز NX أيضًا بتصميم لكزس المتمحور حول الإنسان، وفن الضيافة اليابانية Omotenashi، ذلك المفهوم الذي يتضمن كلاً من الضيافة والاهتمام بالآخرين، ويتم بالاعتماد على حرفية Takumi، الكلمة اليابانية القديمة التي تعبر عن التقاليد والحرفية، حيث يطبقون في أعمالهم اللمسة الإنسانية الدقيقة في جميع جوانب التصميم والتطوير للكزس.