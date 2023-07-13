مستشفى الدكتور سليمان فقيه يدعم سعودي ڤاكس لتسريع إنتاج العلاجات داخل المملكة

البلاد : متابعات

أعلن مستشفى الدكتور سليمان فقيه عن شراكه مع شركة سعودي ڤاكس، وهي شركة سعودية تركز على تطوير لقاحات لمختلف الأمراض في المملكة العربية السعودية.

ويعتزم مستشفى الدكتور سليمان فقيه استخدام خبرته الطبية لدعم سعودي ڤاكس لتسريع إنتاج العلاجات داخل المملكة. وتعتبر هذه الشراكة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وسيلعب مستشفى الدكتور سليمان فقيه دورًا حاسمًا في الحصول على جميع التصاريح من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المستشفى مساعدة اكلينيكية في تطوير اللقاحات. وكان الدكتور مازن فقيه والشيخ محمود حسنين سعيدين بتوقيع الاتفاقية بحضور مسؤولي الطرفين.