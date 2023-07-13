1500 وظيفة في “ملتقى شركاء نيوم”

البلاد – تبوك

يختتم “ملتقى شركاء نيوم للتوظيف” فعاليات دورته الثانية بجامعة تبوك، بمشاركة 20 من أكبر الشركات المحلية والعالمية من شركاء نيوم في مختلف المشاريع والقطاعات، ويتم خلاله طرح أكثر من 1500 فرصة وظيفية ، تكون الأولوية فيها لأبناء وبنات منطقتي نيوم وتبوك ممن تم قبولهم في الملتقى أثناء فترة التسجيل، الذي تم خلاله مطابقة مؤهلات المتقدمين مع الفرص المتاحة.

يهدف الملتقى إلى استقطاب أفضل المواهب وتأهيلها لتصبح جزءاً من بناء المستقبل الذي تشهده منطقة نيوم، من خلال العمل في مجموعة من الشركات المحلية والعالمية حيث يتيح الملتقى إمكانية استقبال طلبات التوظيف، وإجراء مقابلات شخصية مباشرة، وبالتالي خلق تفاعل مباشر بين المتقدمين وجهات التوظيف، كما سيوفر عدداً من لقاءات الإرشاد والتوجيه اليكترونيا لتمكينهم من الحصول على فرصهم الوظيفية في المكان والزمان المناسبين وبشكلٍ احترافي بما يتواءم مع قيم نيوم وتعزيز الاستدامة.

ويأتي هذا الملتقى جزءاً من مسار “تعزيز جودة الحياة”، الذي يُعد أحد المسارات الرئيسة لدى المسؤولية الاجتماعية في نيوم، التي تعمل من خلاله على تعزيز شراكاتها مع أبناء المجتمع المحلي لتطوير أسلوب مثالي للعيش والعمل في بيئةٍ مزدهرة ومستدامة ومعززة بالابتكار والطموح، وبما يحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وكان الملتقى قد حقق نجاحا كبيرا في دورته الأولى العام الماضي، وحظيت بمشاركة 15 شركة محلية وعالمية، وحضور أكثر من 3500 طالب وخريج وباحث عن عمل، وتم خلالها تقديم 1344 فرصة وظيفية، وإجراء 1067 مقابلة وظيفية، ونتج عنها توظيف أكثر من 500 باحث عن عمل.