فيديو | برشلونة يقدّم نجمه الجديد إينيغو مارتينيز

قدّم برشلونة لاعبه الجديد، الإسباني إينيغو مارتينيز، لوسائل الإعلام اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بمقر النادي بإقليم كاتالونيا.

وتعاقد الـ”بلوغرانا” مع مارتينيز (32 عامًا) في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق أتلتيك بيلباو هذا الصيف.

حضر مراسم توقيع العقد، رئيس برشلونة خوان لابورتا، في حين يمتد تعاقد النادي مع مارتينيز إلى نهاية موسم 2024-2025.

وقال اللاعب بعد توقيع العقود: “متحمّس للغاية لخوض المباريات بقميص برشلونة، أتطلع بشدّة لهذا التحدي الجديد.. سأبذل كل جهدي مع النادي بنسبة 100٪، أنا هنا لنفوز بالألقاب، لقد أصبحت عضوًا في عائلة برشلونة وسوف أبذل قصارى جهدي”.

ينشط مارتينيز في قلب الدفاع، وقد أمضى مسيرته الاحترافية حصرًا مع ناديي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو بين 2011 و2023.

يعد مارتينيز أحد ثلاث صفقات أبرمها برشلونة هذا الصيف، بعد الألماني إلكاي غوندوغان والمهاجم البرازيلي فيتور روكي.