الرياضة رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر يشيد بتنظيم السعودية لبطولة العالم

البلاد- الرياض

وجه رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين شكره للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، برئاسة الدكتور ناصر الشمري، على دعم ومساندة السنوكر الدولي من خلال التميز والنجاح في تنظيم بطولة العالم للسنوكر للناشئين 2023، التي تقام حاليا بمشاركة 15 دولة، وقبلها تم تنظيم البطولة العربية بمشاركة 16 دولة في أقل من شهرين. وقال: نعمل في الاتحاد الدولي بخطوات جادة للدخول في منافسات دورات الألعاب الأولمبية، ولن يتم ذلك إلا من خلال تفاعل ودعم جميع الاتحادات الأهلية، ولا شك أن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر من أهم الاتحادات، واستطاع تحقيق خطوات جبارة في فترة قصيرة، فاليوم نجد هذا الاتحاد يتفوق ويتميز ويحصل على 10 من 10 في أول بطولة عالمية ينظمها من خلال احترافيتهم في العمل، وتوفير كافة الاحتياجات للمشاركين، ولا شك أن السعودية دائما متميزة في كافة المجالات، خصوصًا الجانب الرياضي، الذي وجد كامل الدعم والمساندة من وزارة الرياضة، ويعتبر من أهم الاتحادات القارية في الاتحاد الدولي ونتمنى له النجاح الدائم، وللمشاركين في بطولة العالم التوفيق”. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر: “يعتبر الاتحاد السعودي للبلياردو من أفضل وأميز الاتحاد في العالم بعد الخطوة الجميلة والرائعة والمتمثلة في إدخال لعبة السنوكر إلى الأندية، التي لا شك ستساهم في تطور اللعبة وانتشارها ونتمنى من جميع الاتحادات العمل بمثل ما عمل الاتحاد السعودي وإدخال اللعبة للأندية، لكي يزيد من تطورها وتجد الدعم والانتشار”.