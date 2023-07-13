المحليات

ديوان المظالم يطلق خدمة تبادل المذكرات “رقميًا”

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1444 هـ      13 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطلق ديوان المظالم خدمة تبادل المذكرات أمام المحكمة الإدارية العليا بشكل رقمي متكامل في منصة “مُعين” الرقمية التابعة له.

وتتيح الخدمة للأطراف تبادلَ المذكراتِ في الاعتراضات حال قيدها والاطلاع على المذكرات المقدمة والإشعار المباشر بها وبشكل رقمي كامل.

ويولي القائمون على ديوان المظالم تطوير خدمات التقاضي الرقمية اهتمامًا بالغًا في سبيل التجويد والإنجاز في أعمال ونتاج الدوائر القضائية، إضافةً إلى ما توفره الرقمنة وخدماتها على المستفيدين من جهد ووقت، بما يسهم في تحقيق التقاضي الرقمي في المحكمة الإدارية العليا ضمن قوائم الخدمات الرقمية، وتحقيق مستهدفات العدالة الناجزة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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