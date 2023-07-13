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المشرف العام على قيصرية الكِتَابْ يرفع شكره لسمو أمير منطقة الرياض

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1444 هـ      13 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

رفع المشرف العام على قيصرية الكِتَابْ الأستاذ أحمد بن فهد الحمدان باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاستشاري للقيصرية خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إثر استقبال سموه لهم اليوم الخميس في مكتب سموه بقصر الحكم..

كما رفع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض..

 وقال الحمدان في تصريح صحافي إنه وأعضاء المجلس الاستشاري تشرفوا بإطلاع سمو أمير المنطقة على فعاليات وأنشطة القيصرية منذ افتتاح سموه لها قبل خمسة أعوام.

وأضاف أنهم استمعوا إلى توجيهات سموه الكريم بشأن تطوير الجانب الثقافي في منطقة قصر الحكم، وتنويع الفعاليات التي يكون من شأنها جذب اهتمام المواطنين ودفعهم إلى زيارة المنطقة والاطلاع على الجوانب التاريخية والثقافية والتراثية وسط عاصمة مملكتنا الحبيبة.. مشيراً إلى أن القيصرية وفقت في موقع فريد حيث تقع وسط ثلاثة معالم تاريخية تمثل رمزية مهمة في هذه البلاد المباركة وهي قصر المصمك التاريخي وقصر الحكم وجامع الامام تركي بن عبدالله..

وتابع الحمدان أن القيصرية بعدما حققته من ثقة ورسوخ فإنها تخطط للانطلاق نحو آفاق أرحب مستلهمة من موقعها في قلب العاصمة عبق التاريخ وجذور الثقافة وأصالة المعاصرة، منوهاً بما تجده قيصرية الكِتَابْ من مساندة وتأييد من مقام إمارة الرياض ومن الهيئة الملكية لمنطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومن كافة الجهات المعنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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