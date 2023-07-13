اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في إيطاليا

جدة : البلاد

وقّعت وزارة التعليم 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق، وإتاحة 60 مقعداً تدريبياً في المستشفيات الجامعية في إيطاليا، وذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا الأستاذ نواف الشيباني، والملحق الثقافي في إيطاليا د.تهاني بنت عبدالعزيز البيز.

وتشمل الاتفاقيات مجموعة من التخصصات الطبية، ويأتي ضمنها مجال التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، إضافة إلى جراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وطب الجهاز التنفسي، إلى جانب الأورام الإشعاعية، وجراحة المخ والأعصاب.

يأتي ذلك ضمن توجه وزارة التعليم في تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في المجال الطبي، والتوسّع في تدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في أفضل المؤسسات الصحية بالعالم، والمساهمة في توطين القطاع الصحي، وكذلك دعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.

يشار إلى أن وزارة التعليم وقعت مؤخراً 17 اتفاقية مماثلة لتدريب وتأهيل الأطباء السعوديين في ألمانيا وأيرلندا؛ لتنوّع مصادر التلقي العلمي والمهني للكوادر الوطنية.