إصابة سيبايوس تُغيبه عن انطلاقة موسم ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن إصابة متوسط الميدان الدولي الإسباني داني سيبايوس (26 عامًا) في بيان رسمي اليوم الخميس، 13 يوليو.

وقال بيان النادي الملكي: “أصيب سيبايوس في وتر العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، بعد الفحوصات التي خضع لها في النادي”.

وقدّرت يومية “ماركا” الإسبانية غياب سيبايوس لنحو شهر ونصف، ليفقد بذلك انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2023-2024.

كما سيغيب سيبايوس عن “لوس بلانكوس” في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة هذا الشهر، حيث سيخوض مباريات وديّة استعدادية.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مباريات ودية أمام كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وميلان ويوفنتوس الإيطاليين، وغريمه برشلونة الإسباني.

ويستهل الملكي الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم 12 أغسطس عندما يرتحل إلى إقليم الباسك لمواجهة أتلتيك بيلباو بملعب “سان ماميس”.