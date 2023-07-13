«إثراء» يعزز الاهتمام بالقراءة

البلاد ـ الدمام

يواصل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ” إثراء ” جهوده في تعزيز مواهب الشباب ودعم صناع المحتوى ، وفي هذا الصدد يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بعد غد السبت ، فعاليات برنامج “أسفار أقرأ” في أولى رحلاته الثقافية في جمهورية مصر العربية، وذلك على مسرح سينما راديو في القاهرة.

وتعد هذه الفعالية محطة أولى لبرنامج إثراء القراءة “أقرأ”، ضمن مهرجان دواير الثقافي الذي تنظّمه مكتبتَي “تنمية” و”ديوان”، ويرمي إلى تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء وجمهور القرّاء.

وتتضمن الفعاليات العديد من المحاضرات والورش والحلقات النقاشية، التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في العالم العربي وتعزيز مفاهيم القراءة والاطلاع لدى فئة الشباب وتوسيع دائرة المعرفة الثقافية، وعرض تعريفي ببرنامج إثراء القراءة ومسابقة أقرأ الموجهة للطلاب والطالبات في العالم العربي، وجلسة نقاشية بعنوان “ندوة الترجمات المعاصرة للميثولوجيا والفانتازيا” تتناول تجربة أحد الكتاب والمترجمين في مجال الميثولوجيا وأدب الفانتازيا، إضافة إلى قصائد شعرية.

ويتكوّن البرنامج من مسابقة “أقرأ” التي شارك فيها خلال السنوات الماضية أكثر من 125 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي، حيث إن التسجيل في المسابقة يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، من خلال زيارة صفحة البرنامج على موقع المركز الإلكتروني إضافة إلى إمكانية الاطلاع على كافة الشروط والأحكام الخاصة بمتطلبات المسابقة عبر زيارة الرابط: https://www.ithra.com/ar/iread/ .