إطلاق منصة التعلم الرقمي “eduZ” للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

الرياض : البلاد

يشارك خبراء وأكاديميون من مختلف أنحاء العالم في تقديم حلول ذكية للمؤسسات الحكومية والشركات السعودية ورواد الأعمال، عبر “مجموعة المعارف للاستشارات” وحلول التعلم الرقمي التي دشنت مقرها الجديد في العاصمة الرياض مؤخراً، بهدف تسخير خبراتها العالمية وفريقها الدولي في التدريب والتعلم لخدمة رؤية المملكة 2030، وتعزيز نجاحات برنامج التحول الوطني في تحسين جودة الإنتاج تطوير الموارد البشرية، عبر تطوير الأداء المؤسسي ومساعدة قطاع الأعمال على اكتشاف قدراته الكامنة وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

ويأتي إطلاق مكتب “مجموعة المعارف للاستشارات ” في المملكة بعد نجاحها في تدريب وتأهيل 160 ألف موظف في 19 دولة حول العالم في مجالات متنوعة أبرزها القيادة والتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، وتأسيس شراكات مع أكثر من 600 جهة تعاون، وتقديم أكثر من 6 مليون ساعة تدريبية بنسبة رضا بلغت 100 %، والتعاون مع ما يقارب 400 خبير ومدرب عالمي، حيث امتدت قدراتها التطويرية لتشمل أكثر من 17 قطاع. تتميز المعارف بقدرتها الفائقة على تطوير حلول تدريبية ملائمة لاحتياجات الأعمال الخاصة، حيث تقوم بمراجعة تطلعات الشركة والأهداف المنشودة من التدريب قبل تطوير تجربة تدريبية تفاعلية للموظفين لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة وتوافق بين الأهداف والوسائل المبتكرة المستخدمة.

وبالتواكب مع إطلاق مكتبها في المملكة العربية السعودية، دشنت المجموعة منصتها المبتكرة للتعلم الرقمي “eduZ” التي صممتها خصيصاً لتوفر حلولاً تدريبية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية للأعمال والمؤسسات الحكومية لمساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم والتغلب على التحديات، حيث تتميز بقدرتها على تطوير حلول تدريبية وفقاً لاحتياجات الأعمال الخاصة، بالتعاون مع نخبة من أفضل كليات الأعمال على مستوى العالم، كلية كولومبيا للأعمال الأمريكية، وكلية وارتون للأعمال الأمريكية، وكلية روتمان للأعمال الكندية، وكلية آي إي للأعمال الإسبانية، ونخبة من خبراء القطاع.

وتوقع موسى الفوزان مدير الإدارة التنفيذي، أن تشهد مجموعة “المعارف” للاستشارات وحلول التعلم الرقمي نجاحاً كبيراً في الرياض، حيث تتوافق أهدافها مع مرتكزات رؤية المملكة 2030، وقال: نقدم برامج تدريبية متخصصة عبر قادة صناعة الفكر المتخصصون، وأفضل كليات إدارة الأعمال في العالم، ونوفر حلولاً ذكية للشركات في القيادة والإدارة والاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا، ونستهدف تأهيل المدراء التنفيذيون والمتخصصون في الموارد البشرية والتدريب وكافة الموظفين، وتطوير المهارات القيادية وتعزيز التحول الرقمي.

واعتبر الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة المعارف للاستشارات أن انطلاقتهم الجديدة من الرياض تعزز مستقبل رؤية 2023، والتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال ومختلف القطاعات الحيوية، ولفت إلى أن المنصة التعليمية الجديدة تغطي مجموعة واسعة من البرامج بدءاً من الميتافيرس والاستدامة وصولاً إلى التدريب والتخطيط الاستراتيجي، والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارف للاستشارات الدكتور أحمد بدر إلى أن المنصة تقدم باقة من البرامج التدريبية التي طورتها بالتعاون مع نخبة من الخبراء في مختلف المجالات على مستوى العالم بما في ذلك مارشال جولدسميث، المؤلف والمدرب الأمريكي المعروف في مجالات القيادة التنفيذية والإدارة، ومارتن ليندستروم، الكاتب والمؤثر الدنماركي المشهور، وبيتر فيسك، المؤلف الأميـركي لأكثر الكتب رواجاً في مجال إدارة الأعمال حول العالم، ومارك إسبوسبتو أستاذ علم الاقتصاد في كلية هولت الدولية للأعمال، والبروفيسور أندرو كاكابدسي المحاضر في جامعة كرينفيلد بالمملكة المتحدة، وغيرهم من الشخصيات العالمية الهامة والمعروفة في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.

وتعتبر “مجموعة المعارف للاستشارات ” جهة إقليمية رائدة ذات خبرة واسعة في مجالات التدريب والتطوير والاستشارات الاستراتيجية للمؤسسات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومؤسساتها الخاصة، والعامة. ومن خلال حلول التدريب والتطوير، والتعلم الرقمي والاستشارات الاستراتيجية، وتقييم المواهب، والحلول الخاصة للقوى العاملة، تمكنت مجموعة المعارف للاستشارات من بناء محفظة كاملة من الخدمات لدعم المتطلبات الفريدة للشركات والأفراد. تتمتّع الهيئة التعليمية في المجموعة بخبرة عميقة في صناعة المعرفة وتجربة إقليمية واسعة، وتستفيد من أفضل المعارف العالمية عبر التعاون مع مجموعة مختارة من شركات التعليم والاستشارات العالمية، إلى جانب ما يزيد على 400 شريك عالمي ذوي خبرات متخصّصة.