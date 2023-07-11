40 ألف زائر لمهرجان رفحاء للتسوق

البلاد ـ رفحاء

اُختتمت أمس فعاليات وأنشطة مهرجان رفحاء للتسوق والترفيه، المقام بحديقة التابلاين، واستمر نحو ثلاثة شهور وسط حضورٍ تجاوز 40,000 زائر وزائرة، شهدوا فعاليات وأنشطة المهرجان المختلفة في أجواء جمعت الباحثين عن التسوق والترفية.



وقدم المهرجان خلال هذه الفترة مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية والفنية المتنوعة والأركان المختلفة شملت الألعاب الترفيهية ، والمسرح المفتوح، والمسابقات والعروض المتنوعة، والفعاليات الخاصة بالأطفال، وخيمة التسوق، والألعاب المائية، والكهربائية، وعربات الطعام، ومنطقة للجلوس، وكافيهات متعددة، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة بمشغولاتهم اليدوية التي تنوعت ما بين الأكلات الشعبية، والمفروشات، والملابس، والعديد من السلع والمنتجات والأركان الأخرى المتنوعة؛ وأبرز المهرجان دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية.