فريق RBLZ Gaming يفوز بلقب بطولة FIFA لكأس العالم للأندية 2023

البلاد- الرياض

توِّج فريق RBLZ Gaming بلقب بطولة “كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™”ضمن منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – بعد مواجهات قوية بين نخبة اللاعبين المحترفين في اللعبة الشهيرة، التي استمرت لمدة 4 أيام في الفترة من 6 إلى 9 يوليو.

وتمكّن الثنائي Vejrgang و Umut Gültekin لاعبا فريق RBLZ Gaming من التغلب على فريق FUTWIZ في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في بوليفارد رياض سيتي، ليحصلوا بذلك على كأس البطولة ومبلغ 300,000 دولار أمريكي، وهو أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة والبالغ مليون دولار.

وأظهر الدنماركي Anders Vejrgang البالغ من العمر 17 عامًا، أداءً استثنائيًا خلال الحدث الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، كما أعرب عن سعادته بالفوز بهذا اللقب على أرض المملكة، بعد عامين من تحقيقه للقب بطولة “لاعبون بلا حدود” المنظمة أيضًا من قبل الاتحاد، وتبرعه بالجائزة المالية الخيرية.

وعبّر Vejrgang عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل في فوزه ببطولتين، مبيناً أنه خصَّص مبلغًا من الجائزة الأولى للأعمال الخيرية، مؤكداً أن فوزه في بطولة كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™ في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، هي أضخم بطولة تفوز بها في الرياضات الإلكترونية، لذا هو فخور جداً بتحقيقها.

من جانبه، وصف زميله الألماني Gültekin Umut المشاركة في البطولة بالرائعة، خصوصاً عند التتويج بلقب كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™ في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، لأنها واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم، مشيراً إلى الأداء الكبير الذي قدماه في هذه البطولة التي توجا بها، رغم قوة وجودة المتنافسين.