“جولة مسك” تواصل إثراء وتمكين طاقات شباب المملكة

بريدة : البلاد

تستكمل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” جولتها الإثرائية في مختلف مناطق المملكة “جولة مسك” التي انطلقت في 2022م؛ بهدف إثراء وتمكين الطاقات الشبابية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بإقامة الفعالية في القصيم، والباحة، وعرعر، والأحساء، خلال هذا العام.

وستنطلق فعاليات الجولة في محطتها الأولى هذا العام من منطقة القصيم يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ الموافق 19 يوليو 2023م، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، حيث سيحتضن مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة فعاليات الجولة التي يُشارك فيها 41 متحدثًا ومتحدثة، من رؤساء تنفيذيين، ورواد أعمال، وأصحاب تجارب مُلهمة، بالإضافة إلى مستشاري البرامج في “مسك”.

وستنعقد من خلال جولة مسك في القصيم، جلسات حوارية في مجالات القادة، والريادة، والمهارات، والمجتمع، والفنون، إلى جانب ورش عمل إثرائية وتمكينية للطاقات الشبابية والإبداعية، ومساحة للتطوير المهني، ومعرض تفاعلي للتعريف بمسارات مسك، وهي (مسك القادة، ومسك للمجتمع، ومسك المهارات، ومسك الريادة)، بالإضافة إلى أجنحة الجهات التابعة للمؤسسة، وهي (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومعهد مسك للفنون، وشركة مانجا للإنتاج، ومدارس الرياض، ومدارس مسك، ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار).

يُشار إلى أن جولة مسك أُقيمت خلال العام الماضي في جدة، والدمام، والمدينة المنورة، وتبوك، ووصلت إلى أكثر من 22 ألف مستفيد، وسط مشاركة 120 متحدثًا في 38 جلسة حوارية، وتقديم 56 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 1600 متدرب ومتدربة.

ويذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، حققت أثرًا ملموسًا ومنجزات بارزة منذ تأسيسها في 2011م، وذلك بتمكين أكثر من 6 ملايين مستفيد، وإقامة أكثر من 600 برنامج، و729 فعالية، و700 جلسة حوارية، و6 آلاف ورشة عمل، وتمكين أكثر من 500 شركة ناشئة؛ مما وفّر العديد من الفرص للكفاءات الشابّة، لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.

ويُمكن التسجيل لحضور فعاليات جولة مسك بمنطقة القصيم من خلال الرابط (هنا )