الرياضة تنفيذي الأهلي يطير إلى لندن وميونيخ لحسم صفقتي محرز وماني

بدر النهدي- جدة علمت مصادر” البلاد” أن الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي يزن الشريف سيغادر خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك من أجل إتمام صفقة الدولي الجزائري رياض محرز؛ حيث أشارت المصادر إلى أن صفقة محرز باتت أقرب للحسم، خصوصًا أن الاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية لاقى موافقة الطرفين، ليتبقى فقط الضوء الأخضر من الإسباني جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لا سيما أن رغبة اللاعب وقبوله العرض المغري بات أمرًا محسومًا. كما علمت” البلاد” أيضًا أن الشريف سيتوجه بشكل مباشر من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة ميونيخ الألمانية؛ وذلك من أجل اجتماع حاسم لإتمام صفقة الدولي السنغالي ساديو ماني 31 عامٍا، حيث شهدت الصفقة مفاوضات جادة ومتقدمة خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد تقديم النادي الأهلي عرضًا مغريًا للنادي الألماني، الذي يُنتظر الموافقة عليه بشكل كبير من الطرف الألماني، بخلاف ما سيتقاضاه ساديو ماني.