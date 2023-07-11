الرياضة الويلزي” ليام ديفيز” يتوج ببطولة العالم للسنوكر في الرياض

البلاد- الرياض

حافظ لاعب منتخب ويلز” ليام ديفيز” على لقبه كبطل للعالم في لعبة السنوكر تحت 17 عامًا، بعد أن توج اليوم الثلاثاء كبطل في منافسات تحت 17 عامًا في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات 2023، التي تستضيفها الرياض حتى 17 من شهر يوليو الجاري. جاء تتويج ليام ديفيز بعد فوزه على مواطنه رايلي باول في نهائي تحت 17 عامًا بنتيجة 4 أشواط دون مقابل، وحصل على المركز الثالث في نفس المنافسات اللاعبان لينغ رين من هونج كونج، وكون شين من الصين. وقام نائب رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر الأيرلندي جيمس ليزي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتتويج الأبطال في هذه المنافسات وتكريم الحكام. وفي بطولة كأس العالم للسنوكر، أجريت صباح اليوم قرعة توزيع المجموعات في منافسات تحت 21 عامًا للناشئين وكذلك الناشئات؛ حيث يشارك في منافسات الناشئين 54 لاعبًا تم توزيعهم على 14 مجموعة، فيما تشارك 14 لاعبة في منافسات الناشئات، تم توزيعهن على 4 مجموعات، وبدأت مباريات الناشئين اليوم فيما تبدأ منافسات الناشئات غدًا الأربعاء. يذكر أن المنتخب السعودي يشارك بـ 7 لاعبين في منافسات تحت 21 عامًا، هم” سهيل مسري وفارس آل مدن وأيمن العمري وزياد القباني وعبدالملك المزيد وعبداللطيف الدعيجي وعمر حسن”. كما يشارك بـ 6 لاعبات في منافسات الناشئات، هن” آلاء الحلوة ودلال الشمري ونوت البلوي وريما الحسني وأميرة البلوي ومنار البلوي”.