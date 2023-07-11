الرياضة البولنديان “Japko” و “Kami” يحققان لقب بطولة “فورتنايت” ضمن موسم الجيمرز

البلاد- الرياض

تمكّن اللاعبان البولنديان Kami وزميله Japko ضمن أفراد الفريق السعودي Twisted Minds، من الفوز بلقب بطولة فورتنايت في منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – والمُقامة ببوليفارد رياض سيتي في مدينة الرياض.

وحصل اللاعبان على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها نصف مليون دولار، من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة التي تقدر بمليونيّ دولار. وعبر Kami البالغ من العمر 16 عامًا عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير, الذي يعد من البطولات الكبرى التي يفوز بها، مقدمًا شكره للقائمين على الحدث العالمي الأضخم. يذكر أن هذه النسخة من “موسم الجيمرز: أرض الأبطال”، هي الثانية، التي ستشهد إقامة 15 بطولة في أشهر الألعاب الإلكترونية، ضمن منافسات النخبة وبمجموع جوائز يبلغ 45 مليون دولار.