محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي لجمعية زمزم الصحية

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء التقرير السنوي للعام 2022م ، والكتيب التعريفي للجمعية، متضمناً أبرز الخدمات التي تقدمها زمزم لتعزيز صحة المستفيدين من ذوي الاحتياج، ومبادراتها لرفع الوعي الصحي في المجتمع وتحسين جودة الحياة في محافظة جدة.

يُذكر أن جمعية زمزم تقدم خدماتها لمساعدة المرضى من ذوي الاحتياج، والخدمات العلاجية والتشخيصية وإحالة المرضى للمستشفيات للحصول على الرعاية الصحية، وذلك من خلال عدد من البرامج تتمثل في العلاج الخيري، والأمومة والطفولة، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والصيدلية الخيرية، إضافة للعيادات الموسمية، حيث استفاد من خدماتها أكثر من مليون مستفيد بنهاية عام 2022م.