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محافظ جدة يتسلم التقرير السنوي لجمعية زمزم الصحية

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو الحجة / 1444 هـ      10 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس جمعية زمزم الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي وأعضاء مجلس الإدارة.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء التقرير السنوي للعام 2022م ، والكتيب التعريفي للجمعية، متضمناً أبرز الخدمات التي تقدمها زمزم لتعزيز صحة المستفيدين من ذوي الاحتياج، ومبادراتها لرفع الوعي الصحي في المجتمع وتحسين جودة الحياة في محافظة جدة.

يُذكر أن جمعية زمزم تقدم خدماتها لمساعدة المرضى من ذوي الاحتياج، والخدمات العلاجية والتشخيصية وإحالة المرضى للمستشفيات للحصول على الرعاية الصحية، وذلك من خلال عدد من البرامج تتمثل في العلاج الخيري، والأمومة والطفولة، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والصيدلية الخيرية، إضافة للعيادات الموسمية، حيث استفاد من خدماتها أكثر من مليون مستفيد بنهاية عام 2022م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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