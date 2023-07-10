ترميز مواقع التراث العمراني بالحدود الشمالية

البلاد : متابعات

انتهت هيئة التراث من تركيب 41 لوحة ترميز في عدد من مباني التراث العمراني بمنطقة الحدود الشمالية ضمن أعمال مشروع ترميز مواقع التراث العمراني في مناطق المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة في التعريف بمواقع التراث الثقافي للزوار، وتقديم معلومات عن هذه المواقع، ويُعد تركيب لوحات الترميز من المخرجات الرئيسة لسجل التراث الوطني الرقمي للتراث العمراني بالمملكة.

ويعمل المشروع على تحديث نظام المعلومات الجغرافي لمواقع التراث العمراني بانتظام، وذلك للإسهام بحماية المواقع والمراقبة والإدارة والتخطيط، وتوحيد قواعد البيانات ومعالجتها وحفظها، وإتاحة إمكانية التصفح والاستعلام السريع، واستخراج التقارير وطباعتها على الخرائط، مما يسهل عملية ترميز المواقع التي ستنفّذها الهيئة عبر لوحات عالية الجودة تشمل شهادة التسجيل والتصنيف، وإضافة رمز الاستجابة السريع (QR Coad) أسفل كل لوحة يربطها بالسجل الوطني للتراث العمراني.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تصنيف للموقع وفقاً لأهميته الوطنية والمعمارية والتاريخية، وذلك وفق المعايير الدولية.

ويأتي مشروع ترميز مواقع التراث العمراني في مناطق المملكة ضمن جهود هيئة التراث لتنظيم قطاع التراث بالمملكة، للمحافظة عليه وترميمه، كما يُعد جزءاً من السجل الوطني الرقمي للتراث العمراني الذي سيكون بمثابة أرشيف وطني للتراث العمراني في المملكة.