نديم الملوك الخالديّة” و”نجيب الزمان” يتأهلان لكأس الملك فيصل وكأس الأمير عبد الله الفيصل

الطائف- محمد الجليحي

‎حجز الجوادان “نديم الملوك الخالديّة” و”نجيب الزمان” مكانهما في كأس الملك فيصل بن عبد العزيز، وكأس الأمير عبد الله الفيصل، للخيل العربيّة الأصيلة، ضمن موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، بعدما فازا، مساء السبت، بالشوطين التحضيريّين للكأسين.

‎ونظّم النادي الشوطين ضمن الحفل الخامس عشر، من الموسم الذي يحتضنه ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية.

‎وفاز الجواد “نديم الملوك الخالديّة”، المملوك لأبناء صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بالشوط السابع من الحفل، في زمن قدره ١:٥٦.٥٥ دقيقة.

‎وحقق الجواد “نجيب الزمان”، المملوك لإسطبل صفوة العاديات، المركز الأول في الشوط السادس، بزمن قدره ٢:٢٧.١٥ دقيقة.

‎وسلّم وكيل جامعة أمّ القرى، أ. د. فريد بن عليّ الغامديّ، كأس الجامعة للخيل الثروبيرد، والتي كانت عنوان المنافسة في تاسع أشواط الحفل نفسه، وفازت بها الفرس “جست فور سول”، بزمن قدره ١:٤٣.٣٧ دقيقة.

‎بينما سلّم الأستاذ خالد العشريّ، المشرف العامّ على الموسم، جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، التي حصلت عليها الفرس “شقراء سلطان”، بعد حسمها ثامن أشواط الحفل، محقّقةً زمنًا قدره ١:٣٠.٩٨ دقيقة.

‎والفَرَسان الفائزان بالجائزتين مملوكان لصاحب السموّ الملكيّ الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز.

‎وكان الميدان نفسه قد استضاف – الخميس والجمعة- الحفلين الثالث عشر والرابع عشر من موسم سباقات الطائف.

‎واشتمل كلّ حفل من الثلاثة على ٩ أشواط متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات.

‎- مستويات مميزة في السباقات

‎وتعليقا على الفوز الذي حققه الجواد “نديم الملوك الخالديّة”، قال المدرّب مطلق بن مشرف بن شنان، المشرف على إسطبلات الخالديّة: “بفضل الله حققنا الفوز في الشوط التحضيريّ لكأس الملك فيصل، بوجود عدّة أسماء قويّة لها مستويات مميّزة في السباقات، كما يعلم الجميع”.

‎وتابع: “نفخر في إسطبلات الخالديّة بهذا الفوز الكبير، الذي يجعلنا الأفضل والمرشّحين في كأس كبيرة تحمل اسم الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله. وأبارك -بهذه المناسبة- لصاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، ولصاحب السموّ الملكيّ الأمير فهد بن خالد بن سلطان، لهذا الفوز والتأهّل للمناسبة الكبرى في نهاية الموسم”.

‎من جهته، قال المدرّب عبد العزيز الموسى، الذي حقق الفوز مع الجواد “نجيب الزمان”، إن “الشوط جمع نخبة من أقوى الأسماء الموجودة في الساحة، بقيادة أفضل الخيّالة في الميدان”.

‎وأضاف: “كان السباق حماسيًّا وقويًّا منذ الانطلاقة وحتى النهاية، واستطعنا الفوز -ولله الحمد- وبعد هذا الفوز زاد الطموح لدينا، وأصبح جوادنا مرشّحًا قويًّا للفوز بكأس الأمير عبد الله الفيصل في شهر سبتمبر المقبل”.

‎وحسم الجواد “نديم الملوك الخالديّة”، المملوك لأبناء صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الشوط السابع من الحفل الخامس عشر، الذي أقيم السبت، لصالحه، ليتأهّل إلى كأس الملك فيصل، التي ينظّمها نادي سباقات الخيل في وقت لاحق من موسم الطائف.

‎وبعد تنافس مع خمسة مشاركين، على مسافة ١٦٠٠ متر، حقّق “نديم الملوك الخالديّة” انتصاره، بقيادة من الخيّال عادل الفريديّ وإرشاد المدرّب سعد مطلق.

‎وذهبت قمّة ترتيب الشوط التحضيريّ لكأس الأمير عبد الله الفيصل إلى الجواد “نجيب الزمان”، المملوك لإسطبل صفوة العاديات.

‎ووصل “نجيب الزمان”، الذي قاده لويس موراليس ودرّبه عبد العزيز الموسى، أولًا إلى خطّ النهاية، بعد تنافس لمسافة ٢٠٠٠ متر، متفوّقًا على ٩ مشاركين من الجياد والأفراس، وحاجزًا مكانه في الكأس التي ستُجرى ضمن موسم الطائف.

‎وحدّد شوطان آخران -في الحفل الخامس العشر- هُوية الفائزَين بجائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة وكأس جامعة أمّ القرى.

‎وانتهى الشوط الثامن، على مسافة ١٤٠٠ متر، بحصول الفرس “شقراء سلطان”، المملوكة لصاحب السموّ الملكيّ، الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، على الجائزة التقديريّة، بعدما قادها الخيّال وجبرتو راموس ودرّبها شالح العضيانيّ.

‎وظفرت الفرس “جست فور سول”، المملوكة أيضًا للأمير سلطان بن مشعل، بكأس جامعة أمّ القرى للخيل الثروبيرد، مقتنصةً قمّة ترتيب الشوط التاسع، على مسافة ١٦٠٠ متر، مع الخيّال لويس موراليس وبإرشاد المدرّب نفسه، شالح العضيانيّ.

‎وكان الحفل الخامس عشر من الموسم قد بدأ بشوط للأفراس مسافته ١٤٠٠ متر، أنهته أولًا “بويشة”، المملوكة لمحمد فيصل مصطفى سلامة، والتي قادها الخيّال ذرب التمياط ودرّبها بدن السبيعيّ.

‎وأسفر الشوط الثاني، الذي بلغت مسافته ١٦٠٠ متر، عن فوز الجواد “بدر العلياء”، المملوك لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدليّ، بإرشاد من المدرّب عبد العزيز الموسى، وقيادة الخيّال محمد الحبيل.

‎وتصدّر الخيّال عبد الله الكريديس منافسَتَيِ الشوطين الثالث والرابع، محقّقًا مع الجواد “حلمي الفوز” بأولهما، الذي امتدّ ١٦٠٠ متر، ومع “ابن هضبان” الفوز بالآخر، البالغة مسافته ٢٠٠٠ متر. والجوادان مملوكان لعليّ حمزة نصيب الأخضر، ويدرّبهما عبد الله نصيب.

‎واقتنص الجواد “أبو العزم”، المملوك لناصر معزي عبيد بن عميرة، المركز الأوّل في الشوط الخامس، الممتدّ لـ٢٤٠٠ متر، مع الخيّال ياسر البقعاويّ والمدرّب صباح الشمريّ.