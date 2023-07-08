نخبة الجياد والأفراس تتنافس للتأهّل لكأسي الملك فيصل والأمير عبد الله الفيصل

مهرجان كأس الملك فيصل يقام في الثاني من سبتمبر المقبل

متابعة – محمد الجليحي

تتنافس نخبةٌ من جياد وأفراس موسم سباقات الطائف، مساء اليوم السبت، على الفوز بشوطين تحضيريّيْن، من الحفل الـ15 للموسم الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل، يؤهّلان لكأس الملك فيصل، وكأس الأمير عبد الله الفيصل، للخيل العربيّة الأصيلة.

ويحسِم شوط من الحفل نفسه، المؤلَّفِ من 9 أشواط تنطلق عصرًا، هُويّة حامل كأس جامعة أمّ القرى لخيل الثروبيرد.

وتضمّ قائمة الجياد والأفراس المشاركة في الشوط التحضيريّ لكأس الملك فيصل، أسماءً بارزة، منها “دمثاء الخالدية”، و”نديم الملوك الخالدية”، و”استقلال”، و”فيزير”، على مسافة 1600 متر.

وكان الجواد “قسورة الخالدية”، المملوك لإسطبلات الخالديّة، قد فاز بنسخة الموسم الماضي من الكأس، بقيادة من الخيّال عبد الله العوفي وتدريب سعد بن مطلق بن شنان.

وفي الشوط التحضيريّ لكأس الأمير عبد الله الفيصل، الذي سيمتدّ لـ2000 متر، تحتوي قائمة المسجّلين على أسماء بارزة، منها “قسورة الخالدية”، و”أسوان”، و”حامورابي”، و”نجيب الزمان”، و”فاكر دو بوي”، و”مرشد عيسى”.

وعندما نظّم النادي الشوط للمرة الأولى، العام الماضي، فاز به الجواد “عسفان الخالديّة”، المملوك لأبناء صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وقاده أيضًا الخيّال عبد الله العوفيّ بإرشادٍ من المدرّب نفسه، سعد بن مطلق بن شنان.

وتُجرى منافسات موسم سباقات الطائف، الذي انطلق مطلع يونيو الماضي ويمتدّ حتى الـ7 من أكتوبر المقبل، على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز للفروسيّة في الحوية.

وتعدّ كأس الملك فيصل، وكأس الأمير عبد الله الفيصل، للخيل العربيّة الأصيلة، إحدى أهمّ سباقات موسم الطائف، وتقام في الثاني من سبتمبر المقبل.

وبعد الشوطين التحضيريّين للكأسين، يشهد الحفل الـ15 شوطًا على جائزة نادي سباقات الخيل التقديريّة، وآخر على جائزة جامعة أم القرى لخيل الثروبيرد، يُختَتم به الحفل.

واحتضن الميدان نفسه، أمس الخميس واليوم الجمعة، الحفلين الـ13 والـ14 من الموسم.

وتألّف كلّ حفلٍ من 9 أشواط، متنوّعة الدرجات والتصنيفات لمختلِف الأعمار والفئات، وهو ما تتّسم به أيضًا أشواط الحفل الـ15.

وأسفر الحفل الـ13 الذي أقيم مساء الخميس، عن فوز الجياد والأفراس “ساوث آرمي”، و”أفنان المغترّة”، و”مربك”، و”لطيفة العاذريّة”، و”شماخ الرياض”، و”صادع الخالديّة”، و”ريم الرياض”، و”آنجل أوف ترافالجار”، وأخيرًا “ليث الحمَى”، بالأشواط من 1 إلى 9 على الترتيب.

وقاد الخيّال نايف العنزيّ كلًّا من “ساوث آرمي”، ومربك”، و”آنجل أوف ترافالجار”، إلى الفوز بشوط من الأشواط التسعة.

ومن بين نتائج الحفل حصول الفرس “أفنان المغترّة”، المملوكة لصاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، على المركز الأوّل في الشوط الثاني، بقيادة من الخيّال وجبرتو راموس وتوجيهات من المدرّب فهد سعد.

وفاز الخيّال أصيل السرحانيّ بالشوطين الرابع والسابع، مع الفرسَين “لطيفة العاذريّة” و”ريم الرياض”.

و”لطيفة العاذريّة” مملوكة للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، أمّا “ريم الرياض” فملكيّتها لسلطان فيحان المنديل.

وفي الحفل الـ14، الذي أقيم مساء اليوم، فاز بالأشواط -من الأول إلى التاسع على الترتيب- الجياد والأفراس “ابن العرين”، و”يماري”، و”بيز ستار”، و”عيوفة الخالديّة”، و”انبهر”، و”يصالح”، و”تغرودة”، و”صاطي”، وأخيرًا “تثبيت”.

وتميّز الخيّالان محمد الحبيل، ووجبرتو راموس، بحلول كلٍّ منهما في المركز الأوّل في شوطين. إذ فاز راموس بالشوط السادس مع الجواد “يصالح”، المملوك لصاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

كما فاز بالشوط الثامن مع الجواد “صاطي”، المملوك لسلطان عبد الرحمن العماج، بتوجيهاتٍ من المدرّبين فهد سعد، وعبد العزيز بن جلال.

بينما فاز الحبيل بالشوط الثالث مع الجواد “بيز ستار”، المملوك لحسن صادق الشويش، وبالشوط السابع مع الفرس “تغرودة”، المملوكة لعبد الكريم عباس القلّاف. وتحقّق الفوزان مع المدرّب بسام الموسى.

ومن نتائج الحفل فوز الجواد “يماري”، المملوك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالشوط الثاني، وفوز الفرس “عيوفة الخالديّة”، المملوكة لإسطبلات الخالديّة، بالشوط الرابع.

وقاد الخيّال فراس الصنيتان “يماري”، بينما درّبها المدرّب عبد الله البدّاح، بينما قاد الخيّال عبد الله العوفيّ “عيوفة الخالديّة” التي درّبها سعد مطلق.