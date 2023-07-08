انطلاق موسم الجيمرز للألعاب الإلكترونية في نسخته الثانية

– البشري: “هدفنا تقديم تجربة استثنائية تتجاوز كل التوقعات في عالم الألعاب الإلكترونية

– يتضمن 15 بطولة احترافية

البلاد- الرياض

انطلقت رسميًا- أمس الجمعة- فعاليات موسم الجيمرز” أرض الأبطال” أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم. ويُنظّم الموسم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسيقدم تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال15 بطولة احترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية، بمشاركة نخبة اللاعبين للمنافسة على جوائز إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.

– حفل الافتتاح

شهد حفل الافتتاح عرضًا مميزًا للألعاب النارية وطائرات الدرون والإطلاق الرسمي لأغنية موسم الجيمرز، كما شهد انعقاد المؤتمر الصحفي بحضور مختلف وسائل الإعلام المحليّة والإقليميّة والعالميّة. وتحدّث خلال المؤتمر الصحفي كل من تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة، وأحمد البشري نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة “قائد موسم الجيمرز”. كما تم تنظيم جولة إعلاميّة خاصة هدفت لتعريف ممثلي وسائل الإعلام على فعاليات الموسم والمناطق المتنوّعة فيه.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الفوزان: “انطلاق النسخة الثانية من موسم الجيمرز، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، هو خطوة أخرى مهمة نحو رؤيتنا في أن تصبح المملكة مركزًا عالميًا للقطاع. موسم الجيمرز هو حجر أساس في التزامنا بتقديم تجربة ترفيهية مميزة لشبابنا، ودعم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ورعاية المواهب الوطنية والتعريف بها، وتفعيل الجانب السياحي لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وركيزة أساسيّة ضمن أهدافنا لتطوير مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية محليًا ودوليًا.”

وأضاف الفوزان: “موسم الجيمرز ليس مجرد حدث عالمي مستقل، بل هو دليل على إستراتيجيتنا العالمية الطموحة، التي تتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- التي تحتوي على ثمانية محاور، تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية أخرى تشمل البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب، وكذلك التمويل والدعم المالي”.

واختتم الفوزان قائلًا:” يتّسم موسم الجيمرز بالشمولية ويحتفي بالشغف الذي نمتلكه جميعًا تجاه عالم الألعاب الإلكترونية. وتُركّز نسخة هذا العام على التنوّع، فقد تم تصميمها لتلبية طموحات مجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك محبّو الألعاب الإلكترونية، والمطورون، والناشرون، ومحترفو الرياضات الإلكترونية، والعلامات التجارية، والمستثمرون، ومحبو الترفيه. وذلك من خلال الركائز الرئيسة للموسم التي تتضمّن التنافس والترفيه والإيقاع، والتحدي، واللقاء، والتعلم.”

وكشف الفوزان عن بعض الأرقام المتوقعة لهذا العام حيث أكّد أن الموسم يستهدف استقبال أكثر من 2 مليون زائر ليختبروا تجربة متميّزة عبر أكثر من 1000 نشاط، وفعاليات ترفيهية وموسيقية وتعليمية. كما شدّد الفوزان على التزام الاتحاد بالتعاون والنمو المشترك مع مختلف الجهات المؤثرة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ حيث أعلن عن توسيع رقعة الشراكات للاتحاد مع الناشرين لتصل لأكثر من 50 ناشرًا.

– 8 أسابيع من الإثارة

من جهته، قال أحمد البشري: “طوال ثمانية أسابيع هنا في بوليفارد رياض سيتي، ووسط أجواء مليئة بالحماس والحيوية، سيكون “موسم الجيمرز: أرض الأبطال” الوجهة المثالية للاعبين والشغوفين بالألعاب والرياضات الإلكترونية ومحبّي الترفيه والموسيقى، والزوار من مختلف الفئات العمرية. نسخة العام الماضي رسّخت مكانة الحدث كأكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، بتقديمه لمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وأشهر العلامات الترفيهية العالمية، وحفلات موسيقية بمشاركة نخبة النجوم العالميين. وحققت النسخة نجاحًا مميزًا، حيث شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية التي شارك فيها 113 فريقًا عالميًا و391 لاعبًا محترفاً من 61 دولة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في البناء على هذا النجاح والارتقاء بموسم الجيمرز: أرض الأبطال إلى أبعاد جديدة.”

– تجربة استثنائية

وأضاف البشري: “هدفنا في نسخة هذا العام، تقديم تجربة استثنائية تتجاوز كل التوقعات في عالم الألعاب الإلكترونية، والرياضات الإلكترونية، والترفيه. وعكس صورة احترافية للمواهب والإبداع والتقنية، تعزز من مكانة موسم الجيمرز كحدث رائد عالميًا في القطاع. قمنا مع فريق العمل بالاهتمام بأدق التفاصيل التي تضمن حصول الزوار على تجربة سلسة وممتعة وتفاعلية في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، منذ لحظة دخولهم وحتى مغادرتهم للموقع.”

واختتم البشري قائلًا: “أود أن أتوجه بشكر خاص لشركائنا ولرعاة موسم الجيمرز: أرض الأبطال لدعمهم المتواصل وثقتهم في رؤيتنا، كما نُثمّن جهودهم والتزامهم وإسهاماتهم، وشغفهم بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، الأمر الذي سيساعدنا على تقديم تجربة مميزة لجميع الزوار تعكس إمكانيات هذا القطاع الواعد. موسم الجيمرز: أرض الأبطال هو دليل على التزام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بدعم مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ونأمل أن يستمتع جميع الزوّار بأوقات لا تُنسى.”

– 15 بطولة احترافية

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من “موسم الجيمرز” ستشهد إقامة 15 بطولة في أشهر الألعاب الإلكترونية ضمن منافسات النخبة التي سيشارك فيها أفضل الفرق العالمية، وبمجموع جوائز يبلغ 45 مليون دولار. وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن قائمة الألعاب الإلكترونية الشهيرة التي ستقام من خلالها بطولات الرياضات الإلكترونية للنخبة وهي: Fortnite و Tekken 7 Nations Cup و PUBG MOBILE World Invitational و Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege و Dota 2 و StarCraft II و Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) و Rocket League و PUBG Global Series 2 و FIFAe و Street Fighter 6

وتختتم فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز: أرض الأبطال من خلال منتدى العالم القادم، والذي سيجمع قادة ورواد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية للتركيز على الآفاق والفرص الجديدة حول الاقتصاد المتنامي للقطاع الواعد عالميًا. ومن المنتظر أن يُقدم المنتدى تجربة فريدة من نوعها تدفع بحدود صناعة الألعاب الإلكترونية إلى آفاق جديدة، وتتناول الأسئلة الصعبة، بينما تستكشف أحدث المستجدات في المجال.