الرياضة غدًا.. انطلاق منافسات بطولة العالم للناشئين للسنوكر في الرياض

الرياض – محمد الجليحي تستضيف الرياض بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 8 إلى 17 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة 15 منتخبًا هي” السعودية، البحرين، الصين، مصر، ألمانيا، هونج كونج، الهند، إيران، العراق، أيرلندا، الأردن، عمان، باكستان، الإمارات، ويلز” ويشارك في فئات الناشئين تحت 17 عامًا 32 لاعبًا، بينما يشارك في منافسات الناشئين تحت 21 عامًا، 60 لاعبًا، فيما يشارك في فئات الناشئات تحت 21 عامًا 18 لاعبة. ويقام عند الخامسة من عصر غد السبت حفل افتتاح البطولة على صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك في مدينة الرياض، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري ورؤساء بعثات الدول المشاركة.

ورحب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بالمنتخبات المشاركة في بطولة العالم بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدًا أن هذه الاستضافة للمملكة تأتي بعد سلسلة من النجاحات في استضافة الفعاليات العالمية بمختلف الألعاب، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل ولي العهد، بما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزًا لقيمة ومكانة المملكة إقليميًا وعالميًا، وقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى. وقدم الدكتور ناصر الشمري خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ولصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة لكافة الاتحادات واللجان الرياضية.