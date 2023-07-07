الإقتصاد

النفط يرتفع.. و “برنت” عند 76.97 دولاراً للبرميل

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1444 هـ       7 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أسعار النفط

البلاد : رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا بما يعادل أيضا 0.6 بالمئة إلى 72.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو اثنين بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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