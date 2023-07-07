النفط يرتفع.. و “برنت” عند 76.97 دولاراً للبرميل

البلاد : رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا بما يعادل أيضا 0.6 بالمئة إلى 72.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو اثنين بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.