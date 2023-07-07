الصفاقسي التونسي يُكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

انضم إلى المجموعة الأولى مع الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي

الرياض – هاني البشر

اجتاز فريق الصفاقسي التونسي منعطف نظيره الهلال السوداني، وتأهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي تُقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال شهري يوليو الحالي، وأغسطس المقبل.

وفاز الصفاقسي على الهلال في إياب الدور الثاني، بهدفين دون رد، سجلهما كل من عزيز السايحي وبركات الحميدي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد، سجله اللاعب محمد عبدالرحمن من ضربة جزاء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وبذلك اكتملت فرق المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وتضم كلاً من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي بالإضافة إلى الصفاقسي.