الرياضة اتحاد البلياردو والسنوكر يطلع على آخر التحضيرات لاستضافة بطولة العالم

البلاد- الرياض اطلع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على آخر الاستعدادات والتحضيرات؛ لاستضافة بطولة العالم للسنوكر للناشئين التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 8 إلى 17 من شهر يوليو الجاري، وذلك خلال اجتماع المجلس الدوري الذي عقد أمس بصالة تدريب الاتحاد بمدينة الرياض برئاسة الدكتور ناصر الشمري، وحضور جميع أعضاء المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المجدولة على جدول أعمال الاجتماع، وكان في مقدمتها لوائح اللجنة المالية والموارد البشرية، وتم كذلك الاطلاع على لائحة العقوبات ولائحة فض المنازعات. كما تم استعراض الخطط الاستثمارية والتسويقية للاتحاد.