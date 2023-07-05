قافلة “طيف عزيز “تساند 360 زائر في الحدود الشمالية

البلاد ــ عرعر

استقبلت قافلة “طيف عزيز” إحدى مشاريع جمعية أسر التوحد بالشراكة مع “مركز طيف عزيز” للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد أكثر من 360 زائر بمنطقة الحدود الشمالية في كل من مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف خلال الفترة من 28 يونيو حتى 1 يوليو 2023م.

وقدمت القافلة خلال الفترة نحو 189 استشارات مباشرة ورقمية، فيما بلغ عدد استخدام الاستبيان الإلكتروني 60 استبياناً. وتتضمن القافلة حافلة مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة؛ لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال إجراء اختبارات ومقاييس مقننة وفعالة، كما تُمكِّن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.

وتهدف القافلة إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم خدمات متعددة تشمل التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي، إضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال “حضورياً و”عن بعد” من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.