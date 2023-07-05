جدة تستضيف سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في مارس 2024

قمة رياضة السيارات تعود إلى المملكة بسباق ليلي مساء السبت للمرة الأولى
الرياض – هاني البشر
رحبت شركة رياضة المحركات السعودية، اليوم، بالإعلان عن موعد عودة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 إلى جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس 2024. وستشهد الزيارة الرابعة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، شكلاً جديداً لعطلة نهاية الأسبوع؛ حيث سيقام سباق الجائزة الكبرى الرئيس للمرة الأولى في المملكة مساء السبت، وذلك لتجنب تعارضه المحتمل مع بداية شهر رمضان المبارك العام المقبل.
يأتي ذلك ضمن إعلان اليوم عن الجدول المبدئي لموسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024، حيث ستكون عطلة نهاية الأسبوع في جدة هي الثانية من الموسم مجدداً، عندما تكون البطولة مفتوحة على مصراعيها ليستمتع الجميع بالسباق الحماسي تحت الأضواء الكاشفة على الشواطئ الخلابة للبحر الأحمر.
وتعليقاً على إعلان اليوم، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بتأكيد موعد سباق الفورمولا 1 الرابع في جدة، وقال سموه: “يتطلع الجميع في شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى عودة سباق الفورمولا 1 إلى جدة، خلال سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للمرة الرابعة خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس المقبل”.
وأضاف سموه: “تواصل حلبة كورنيش جدة تأكيد جدارتها كواحدة من أكثر الحلبات صعوبة على روزنامة الفورمولا 1، حيث شهدت على مدار المواسم الثلاثة السابقة سباقات متميزة وحافلة بالإثارة والحماس، وسنسعى لتقديم برنامج متكامل من الأنشطة والتي تلائم جميع أفراد الأسرة، على مدار أيام السباق الثلاثة، داخل حلبة السباق وخارجها، إلى جانب برنامج حفلات موسيقية مذهل، يضم مجموعة من أشهر وألمع النجوم في العالم، بما يضمن أن يلبي الحدث جميع الأذواق، وأتطلع إلى الترحيب بفرق الفورمولا 1 والسائقين والجمهور في جدة مجدداً في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024”.