أخضر السنوكر جاهز لبطولة العالم للناشئين في الرياض

البلاد- الرياض
وقف رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري على آخر تحضيرات المنتخب السعودي للسنوكر؛ للمشاركة في بطولة العالم للسنوكر للناشئين التي تنطلق منافساتها السبت المقبل بالعاصمة الرياض بمشاركة 22 منتخبًا، وتستمر حتى 16 من شهر يوليو الجاري.
وعقد الدكتور الشمري اليوم الأربعاء سلسلة من الاجتماعات بأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات بمعسكر المنتخب المقام بمدينة الرياض على صالة تدريب الاتحاد، نقل لهم خلالها تحيات سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتهنئته لهم بعيد الأضحى المبارك، وتمنياته لهم بالتوفيق وتشريف الوطن وتحقيق أفضل النتائج في مشاركتهم العالمية، واطمأن الشمري على جاهزية المنتخب لهذه المشاركة العالمية.
وكان المنتخب قد بدأ معسكره الداخلي بمدينة الرياض مطلع شهر يوليو، وضم 11 لاعبًا، هم ” سهيل مسري ومهند الحارثي ” نادي الوحدة ” وفارس آل مدن ” نادي مضر” وأيمن العمري ومحمد الشمري ” نادي الأهلي” وزياد القباني وعبدالملك المزيد وعبداللطيف الدعيجي وعبدالله القباني ” نادي الفرع ” وعمر حسن همام سامي ” نادي عكاظ”.