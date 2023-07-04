بعد أيام من الاضطرابات.. ماكرون يعد بحلول “جوهرية”

البلاد : د ب أ

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ” بحلول جوهرية ” بعد أيام من الاضطرابات التى وقعت في البلاد.

ونقلت محطة تلفزيون ” بي إف إم تي في ” الإخبارية الفرنسية عن ماكرون قوله في اجتماع اليوم الثلاثاء مع 241 من رؤوساء بلديات المدن المتضررة بشكل خاص من أعمال الشغب ، إنه لم يعد من الممكن أن تكون هناك حالة لتكرار الأشياء التى كانت تمارس منذ عقود.

وذكر ماكرون إن ذروة أعمال الشغب قد مرت ، على الرغم من أن الحذر لا يزال مطلوبا في الأيام والأسابيع المقبلة.

وشهدت فرنسا أعمال شغب عنيفة منذ قتل الشرطة لشاب / 17 عاما / الأسبوع الماضى بعد إطلاق النار عليه .