الفيحاء يبدأ التحضير للموسم الجديد

البلاد- جدة
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي القادم 2023-2024 وذلك بعودة اللاعبين ومنسوبي الفريق لبدء التدريبات، بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش.
وأجرى اللاعبون تمارينهم على ملعب النادي، التي تضمنت تمارين الجري والسرعات، تبعها استرجاع العضلات وتمارين لياقية وتكتيكية.
من جهة أخرى، أقامت العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بمناسبة عودة الفريق، وذلك قبل بداية التمارين.
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اليوم الأول لتحضيرات الفهود
للموسم الجديد 🧡#الفيحاء #مع_الفيحاء pic.twitter.com/EaqNrB9p6b
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) July 1, 2023