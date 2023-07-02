الرياضة

الفيحاء يبدأ التحضير للموسم الجديد

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1444 هـ       2 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمنافسات الموسم الرياضي القادم 2023-2024 وذلك بعودة اللاعبين ومنسوبي الفريق لبدء التدريبات، بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش.

وأجرى اللاعبون تمارينهم على ملعب النادي، التي تضمنت تمارين الجري والسرعات، تبعها استرجاع العضلات وتمارين لياقية وتكتيكية.

من جهة أخرى، أقامت العلاقات العامة بالنادي احتفالاً بمناسبة عودة الفريق، وذلك قبل بداية التمارين.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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