الرياضة المصري أحمد سعيد يعزز صفوف طائرة الخليج حتى 2025

البلاد- الدمام

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع النجم المصري أحمد سعيد؛ ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة خلال الموسم الرياضي 2024-2023. أحمد سعيد أفضل لاعب وضارب في البطولة العربية للموسم 2023-2022، كما أصبح أكثر مسجل للنقاط في بطولة الأندية الأفريقية 2019-2018 فيما نال جائزة أفضل مستقبل في البطولة الأفريقية 2017 ما يجعل من النجم المصري إضافة نوعية لصفوف الفريق الذي سيقوده مواطنه المصري محمد اللقاني. من جهة أخرى، يعتبر أحمد سعيد ثالث الأجانب في أباتشي الدانة رفقة كل من النجم الكاميروني إيفان كودي، والكندي ريموند سزيتو.