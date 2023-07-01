الرياضة الكولومبي دافيد أوسبينا يقترب من الرحيل عن النصر

البلاد- الرياض

كشفت تقارير أن الفحوص الطبية التي أجراها الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر السعودي، أكدت تعرضه إلى كسر مضاعف في اليد اليمنى، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي. وذكرت أن نادي النصر يفكر جديًا في الاستغناء وبشكل نهائي عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والبحث عن بديل لا يقل نجومية وإمكانات عنه. وانضم أوسبينا إلى النصر في صيف 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي في صفقة انتقال حر لمدة سنتين، وخاض الحارس الكولومبي 14 مباراة رسمية مع النصر، استقبل خلالها 6 أهداف فقط، مع حفاظه على نظافة شباكه 9 مرات.