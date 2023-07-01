الرياضة

جيسوس يعود لقيادة الهلال.. وتغييرات كبيرة في الإدارة الطبية

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1444 هـ       1 يوليو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد الجليحي- الرياض

أعلن نادي الهلال مساء السبت، التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، خلفا لرامون دياز.

وقد سبق للمدرب البرتغالي قيادة الهلال في 2019، وحقق الكثير من الإنجازات؛ منها كأس السوبر على حساب الاتحاد، وربع نهائي كأس الملك، وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري.

وخاض جيسوس مع الهلال في ستة أشهر 26 مباراة في 5 بطولات محلية وخارجية، فاز خلالها في 20 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين فقط، إحداهما في الدوري أمام الحزم، والأخرى أمام الزمالك في بطولة السوبر السعودي المصري، مسجلاً 66 هدفاً ومستقبلا 23 هدفا.

على صعيد آخر، يواصل الفريق الهلالي تدريباته اللياقية على ملعب النادي، تحت إشراف المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني قبل السفر إلى النمسا يوم الأحد، لاستكمال المعسكر تحت إشراف المدرب الجديد، الذي سيلتحق بالفريق من هناك.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال المعسكر مع فرق فيلدين وفياريال وريال مدريد وبلد الوليد وأتليكتو مدريد.

من جانب آخر، وضمن تطوير منظومة العمل الطبي للفريق تم ترقية الطبيب الإسباني” خوان دوكي” الذي عمل الموسم السابق كمعالج للاعبين إلى مدير للإدارة الطبية بالنادي بمختلف ألعابه وفئاته على العيادة الطبية في النادي، وتم التعاقد مع الطبيب الإسباني خوان خمينيز طبيباً للفريق الأول لكرة القدم، الذي يمتلك مسيرة جيدة في الطب الرياضي، حيث كان مديرًا للطاقم الطبي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومدير الطاقم الطبي في نادي أشبيلية الإسباني وعضواً في مجلس خبراء الطب في الاتحاد الأوروبي. وتم استقطاب الإيطالي “دييغومانتوفاني” ليعمل أخصائيًا للعلاج في الفريق. وأعلن النادي بالشراكة مع “بوما” شريك النادي لتوفير الأطقم الخاصة بفرق النادي عن الطقم الرسمي للفريق للموسم القادم، مع الطقم الاحتياطي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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