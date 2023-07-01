جيسوس يعود لقيادة الهلال.. وتغييرات كبيرة في الإدارة الطبية

محمد الجليحي- الرياض
أعلن نادي الهلال مساء السبت، التعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، خلفا لرامون دياز.
وقد سبق للمدرب البرتغالي قيادة الهلال في 2019، وحقق الكثير من الإنجازات؛ منها كأس السوبر على حساب الاتحاد، وربع نهائي كأس الملك، وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري.
وخاض جيسوس مع الهلال في ستة أشهر 26 مباراة في 5 بطولات محلية وخارجية، فاز خلالها في 20 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين فقط، إحداهما في الدوري أمام الحزم، والأخرى أمام الزمالك في بطولة السوبر السعودي المصري، مسجلاً 66 هدفاً ومستقبلا 23 هدفا.
على صعيد آخر، يواصل الفريق الهلالي تدريباته اللياقية على ملعب النادي، تحت إشراف المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني قبل السفر إلى النمسا يوم الأحد، لاستكمال المعسكر تحت إشراف المدرب الجديد، الذي سيلتحق بالفريق من هناك.
ومن المنتظر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال المعسكر مع فرق فيلدين وفياريال وريال مدريد وبلد الوليد وأتليكتو مدريد.