الرياضة تاليسكا: رونالدو” متكامل”.. ولكن نيمار أفضل

البلاد- جدة

شدد البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، على أن مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في الفريق الأصفر. وقال أندرسون تاليسكا في تصريحات صحفية: أنا من عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكنني لم أنبهر برؤيته حينما انتقل للنصر”. وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا عن زميله في النصر:” لم أطلب التقاط الصور أو الفيديو معه ولكن كريستيانو رونالدو ظاهرة كروية ولا نقاش على ذلك”. وبخصوص الأفضل بين كريستيانو، ونيمار، رد تاليسكا:” نيمار أفضل من ناحية المهارة ولكن كريستيانو رونالدو أفضل كلاعب متكامل”.