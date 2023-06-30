الرياضة بروزوفيتش نصراوي حتى 2026

البلاد- جدة

بات نادي النصر السعودي قرييًا من التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنترميلان، في فترة الميركاتو الصيفي الحالية. مارسيلو بروزوفيتش أبدى موافقته الشفهية على عرض النصر، وفي انتظار التوقيع على كافة العقود.

ومن المفترض أن يخضع نجم إنتر للفحوصات الطبية اليوم الجمعة، وبعدها سيتم النظر بشكل نهائي في العقود قبل توقيعها. وسيمتد عقد بروزوفيتش مع النصر حتى صيف 2026، وسيحصل بروزوفيتش على 100 مليون يورو كراتب سنوي مع النصر، كما سيحصل إنتر على 23 مليون يورو من الصفقة. ويعتبر بروزوفيتش من اللاعبين المميزين في صفوف إنتر ميلان، وكان اللاعب هدفًا مهمًا لبرشلونة، لكن عجز النادي الكتالوني المادي عطل إتمام الصفقة.