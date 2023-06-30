البديوي: جهود عظيمة قدمتها المملكة لخدمة الحجاج

الرياض : البلاد

ثمن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، الجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تجاه خدمة حجاج بيت الله الحرام من إقامة شعائر الحج وأداء مناسكهم يسهم في خلق أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان وبالشكل الآمن والميسور، وتقديم العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والاهتمام الكبير التي توليه حكومة المملكة لضيوف الرحمن.

ورفع معالي الأمين العام التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ، وما حققه من مستوى عالي في الخدمة المقدمة بما في ذلك سلاسة الشراكة بين أجهزة الدولة لتسيير مناسكه، تحت الإشراف المباشر من القيادة الرشيدة.

وأشاد بأهمية ما تقدمه حكومة المملكة من مشروعات جديدة ومتطورة في موسم الركن الخامس ما جعل التكامل في إدارة موسم الحج لهذا العام يصل إلى درجة عالية ومتفردة أشاد بها الحجاج أنفسهم وبعثاتهم، مؤكداً أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، ليصبح هذا الموسم المبارك سنويًا حاضنةً لمفاهيم وطنية مثل المبادرات الإنسانية والتطوع وغيرها، مما يظهر الطاقات ويطورها لخدمة الدين والوطن.