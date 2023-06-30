الرياضة الاتحاد يعسكر في الطائف بمشاركة بنزيمة وكانتي

البلاد- جدة

يبدأ فريق الاتحاد معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، بداية من 10 حتى 26 من الشهر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، التي سينطلق بخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في 27 يوليو المقبل؛ ويتواجد الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، الوافدان الجديدان على نادي الاتحاد على رأس قائمة الفريق لخوض المعسكر التحضيري للموسم المقبل في الطائف، بجانب البرازيليين” مارسيلو جروهي ورومارينيو وإيجور كورونادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله والمصري طارق حامد”.