الرياضة اتحاد القدم: المشاركة في الدوري الرديف اختيارية

البلاد- الرياض

منح الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الحرية لأندية دوري روشن السعودي، للمشاركة في الدوري الرديف في الموسم الرياضي الجديد (2023-2024). وألزم اتحاد الكرة الأندية غير المشاركة في الدوري الرديف بتسجيل 30 لاعباً في القائمة، بينهم لاعبان اثنان من مواليد 2001 فما فوق. وسيسمح للأندية الراغبة في المشاركة بتسجيل 35 لاعباً منهم 4 لاعبين من مواليد 2001 فما فوق. وقد توج نادي الاتفاق بلقب النسخة الأولى من دوري الرديف السعودي لموسم (2022-2023)، عقب فوزه على الفتح (1-0)، في مباراة الجولة الأخيرة من المسابقة. وشهدت النسخة الأولى من الدوري الرديف مشاركة 7 أندية هي” الشباب، والاتفاق، وأبها، والفتح، والفيحاء، والطائي، والوحدة”.