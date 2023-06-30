المحليات

أمانة جدة تزيل 149 مسلخاً عشوائياً

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1444 هـ      30 يونيو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية, 149 مسلخاً عشوائياً إلى جانب رصد وتحريك 276 مركبة تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة, وذلك ضمن جهود الأمانة في رصد مخالفات الذبح والبيع العشوائية خلال أيام العيد، وحفاظاً على سلامة الغذاء ومكافحة مظاهر التشوه البصري.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس محمد جابر الزهراني, أن إجمالي المركبات التي خضعت لعمليات التفتيش عبر منفذ طريق عسفان يوم أمس بلغ نحو 1085 مركبة، مؤكداً بذل كافة الجهود للتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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