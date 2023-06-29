الرياضة نجم اليوفنتوس على رادار الأخدود

البلاد- جدة أفادت تقارير أن الدولي الكولومبي خوان كودرادو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، على رادار نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقررت إدارة يوفنتوس- بحسب “سكاي سبورت”- رحيل كودرادو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان نادي الأخدود قد صعد إلى دوري روشن، لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.