الأولى

عدد من قيادات وزارة الموارد البشرية يشاركون في الأعمال التطوعية لخدمة الحجاج

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1444 هـ      29 يونيو 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة – البلاد

شارك عدد من قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الأعمال التطوعية المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، حيث شارك مدير عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية بالوزارة مشاعل آل مبارك وعدد من قيادي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالأعمال التطوعية, بالإضافة إلى الإشراف على الخدمات التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشارت آل مبارك أن الجهود التطوعية المبذولة من قبل المتطوعين التابعين للوزارة والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 20 ألف متطوع يمارسون أعمالهم التطوعية في مختلف المجالات الصحية, والاجتماعية, والإرشادية, مثمنة جهودهم الجليلة في خدمة ضيوف الرحمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.