أكثر من 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق

منى : البلاد

أشرفت وزارة التجارة على توفير 71 مليون و 671 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى أول أيام التشريق.

وتضمنت السلع التموينية أكثر من 39 مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و319 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 667 ألف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

وتراقب الوزارة تأمين سلاسل الإمداد التمويني للإسهام في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، فيما تواصل فرقها الرقابية الميدانية الوقوف على منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج, بالإضافة إلى القيام بأدورها في الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمباسط في مشعر منى والمنطقة المركزية للمسجد الحرام للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.