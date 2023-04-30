اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.. 12 إشتراطاً في بيئة العمل

البلاد ـ الرياض

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أبرز المواصفات القياسية والأدلة الإرشادية المعتمدة لضمان السلامة في بيئات العمل، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأدلة الإرشادية تتضمّن، توفير خوذة السلامة وحماية اليدين وأحذية السلامة والرافعة الشوكية، إلى جانب لوحات وعلامات السلامة وحدود التعرض المهني للاهتزاز.

ولفتت إلى أنها تشمل أيضاً الحدود المسموح بها للتعرّض للحرارة وحدود التعرّض المهني للضجيج وتعليمات الحواجز الواقية وإدارة أنشطة، ومسؤوليات السقالات وحدود التعرّض المهني للمواد الكيماوية والحدود الموصى بها لرفع الأحمال يدوياً.