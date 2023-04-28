شاهد.. حمدالله يقود الاتحاد لعبور الشباب وتعزيز صدارته لدوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي
قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فريق الاتحاد لتحقيق فوز قاتل على منافسه الشباب بنتيجة 2-1 في أقوى مواجهات الموسم الحالي، التي أقيمت مساء الخميس على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة” ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/eAvybQIVUD
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023
🎥 هدف التعادل للشباب
⚽️ كريستيان جوانكا
#️⃣ #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/H1bUi603rn
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/ETJ1HdQcZI
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 27, 2023