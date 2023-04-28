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شاهد.. حمدالله يقود الاتحاد لعبور الشباب وتعزيز صدارته لدوري روشن

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1444 هـ      28 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي

قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله فريق الاتحاد لتحقيق فوز قاتل على منافسه الشباب بنتيجة 2-1 في أقوى مواجهات الموسم الحالي، التي أقيمت مساء الخميس على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة” ضمن الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي.

في الدقيقة 13 سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق الاتحاد من ركلة جزاء سددها بنجاح على يسار حارس الشباب.

فيما أدرك كريستيان جوانكا التعادل للشباب من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس غروهي في الدقيقة 67.

وأحرز عبد الرزاق حمدالله هدف الفوز القاتل في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك حارس الشباب.

بهذه النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة جدول ترتيب دوري روشن ورفع رصيده إلى 59 نقطة فيما توقف رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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