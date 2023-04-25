ما التكلفة المالية لإعادة ميسي إلى برشلونة؟

قالت يومية “ديلي ميل” البريطانية: إن برشلونة يحتاج إلى إجراءات مالية معقّدة لاستعادة ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان.

وتعمل إدارة النادي الكاتالوني على إعادة ميسي بعقد ضخم، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ميسي (35 عامًا) لا يزال يقدّم مستويات قوية، حيث سجّل 20 هدفًا بقميص “بي إس جي” هذا الموسم، وقدّم 19 تمريرة حاسمة.

ماذا يحتاج برشلونة لإعادة ميسي؟

ذكرت “ديلي ميل” أن تكلفة إعادة ميسي إلى برشلونة ستكون باهظة الثمن، بالنظر إلى الإجراءات المالية المطلوبة.. حيث سيضطر النادي إلى إلى تفعيل رافعة اقتصادية جديدة عبر أحد أصوله، إضافة إلى بيع لاعبين بقيمة تقارب 100 مليون يورو.

اقرأ أيضًا.. لماذا يرفض أسينسيو تجديد عقده مع ريال مدريد؟



الشرط الثالث والأهم هو تقديم عقد ضخم يوافق طموحات اللاعب المالية، حيث من المفترض ألا يقل الراتب الأسبوعي -لأفضل لاعب في العالم 7 مرّات- عن مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت موسمية متعلقة بعدد الأهداف والفوز بالجوائز الفردية.