قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية

القدس المحتلة : وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 18 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة، لبلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن الاعتقالات تركزت في نابلس وأريحا وجنين والخليل، وسط مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين، وتخريب لمحتوياتها، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين أربعة أسرى محررين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال اليوم لمخيم عقبة جبر بأريحا، ومن بين الجرحى شاب تعرض لعملية دهس من قبل آليات الاحتلال، خلال عملية اقتحام المخيم.