فريق جاكوار TCSللسباقات يعود إلى المسار الصحيح للتنافس في السباق المزدوج في برلين

دبي : البلاد

يستعد فريق جاكور TCS للسباقات، للمشاركة في السباق الأوروبي الأول ضمن الموسم التاسع من بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA 2023، خلال الجولة السابعة والثامنة التي ستشهدها مدينة برلين نهاية هذا الأسبوع.

يكتسب سباق برلين، مكانة خاصة على روزنامة سباقات الفورمولا إي، حيث لم يغب خلال المواسم التسعة لبطولة العالم للسيارات الكهربائية بالكامل. في حين تتميز برلين بدورها البارز في عالم صناعة السيارات وتاريخ وإرث حافل في مجال رياضة السيارات، ومن المقرر أن تشهد العاصمة التاريخية، مرحلة جديدة من سباقات السيارات الكهربائية بالكامل في إطار حقبة Gen3. وسيستضيف مطار تمبلهوف، الوجهة المصممة للطائرات، سيارات جاكوار I-TYPE 6، بدلاً من الطائرات، للسباق على مساحة 2.355 كيلومتر من الأسطح الخرسانية الصعبة و10 منعطفات. وستتاح الفرصة أمام الجماهير، لمتابعة أكثر السباقات إثارة على حلبة الفورمولا إي، والذي يأتي بعد سباق ساو باولو الذي شهد الكثير من المفاجآت.

كما سيشهد سباق برلين، عودة تجارب الناشئين المنتظرة، والتي ستقام يوم الإثنين بعد السباق المزدوج. وتتيح الفورمولا إي، من خلال يومٍ كامل من التجارب، الفرصة أمام السائقين الجدد لتجربة واختبار قوة سيارات حقبة Gen3 لأول مرة.

ولقد شكّل أداء فريق جاكوار TCS للسيارات القوي خلال الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا إي، دلالة واضحة على قدرة وأداء سيارة جاكوار I-TYPE 6، وليس ذلك فحسب، ولكن أيضاً أظهر التصميم والإلتزام والعمل الجماعي الاستثنائي للفريق البريطاني.

ولقد نجح الفريق، في تحقيق التميّز والنجاح، من خلال سباق جمع المهارة والتكتيك التي أظهرها كلا السائقين، وإستراتيجية السباق القوية ومجموعة نقل الحركة عالية الفعالية من جاكوار، والتي شكّلت جميعها عناصر أساسية سيتطلع الفريق لتكرارها في العروض المقبلة.

ويحتل فريق جاكوار TCS للسباقات، حالياً المركز الثالث في ترتيب الفرق في بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA 2023،

وقال جيمس باركلي، مدير فريق جاكوار TCS للسباقات: “ لقد كان سباق ساو باولو، سباقاً لا يُنسى لكل شخص في فريق جاكوار TCS للسيارات، ونحن جميعاً فخورين جداً بهذا الأداء الذي قدمه الفريق. يتيح هذا النوع من السباقات، الشعور بالثقة والإيمان بما يمكننا إنجازه هذا العام، وسنبذل قصارى جهدنا على الإطلاق لتقديم أداء مماثل، وعلى الرغم من ذلك لا نشعر بالرضا، وندرك أن العمل الجاد وتكرار العمليات والإجراءات إلى جانب الحظ الجيّد، ستساهم في أن نحقق نتائج جيّدة كما حصل في ساو باولو. بالانتقال إلى برلين، إنه مسار نعرفه جيداً، ولكن هذا العام عملنا على إعادة تعيين كاملة لجميع الفرق. كما أن سيارة حقبة Gen3 جديدة تماماً، وندخل السباق باستخدام إطارات Hankook الجديدة التي ستتيح أداء مختلف تماماً على السطحية الفريدة لحلبة تمبلهوف. لقد نجحنا في إثبات سرعتنا في جميع أنواع الحلبات في هذا الموسم حتى الآن، لذا أشعر أن لدينا ركيزة أساسية نعتمد عليها وسنسعى لتحسين أدائنا انطلاقاً من هذه النقطة”.

ومن جانبه، قال ميتش إيفانز، سائق جاكوار رقم 9: “شكّل سباق ساو باولو لحظة خاصة جداً بالنسبة لي، المدينة والأجواء والتجربة، ساهمت جميعها في تحقيق نتيجة لن أنساها. الاحتفال مرة أخرى على منصة التتويج، مع الفريق، منحني الشعور بالحماسة والتشويق لسباق برلين. أنا متحمس لقيادة جاكوار I-TYPE 6، على هذه الحلبة المألوفة بالنسبة لي، وأعلم أن الفريق بأكمله سيبذل جهداً كبيراً لتحقيق وإنجاز الكثير هناك”.

وقال سام بيرد، سائق فريق جاكوار TCS للسباقات رقم 10: “أشعر بطاقة إيجابية حقاً بعد النتيجة التي تحققت في البرازيل، كنت أدرك قدرات الفريق حيث قدمنا أداءً مميزاً، وأنا سعيد بوصولنا إلى منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم. الآن ننتقل إلى برلين، أعلم أن لدي المزيد لتقديمه وتحقيقه وأنا مصمم على مواصلة العمل والاستفادة من نقاط القوة التي تميّزنا”.

ومن جهته، قال فيل تشارلز، المدير الفني لفريق جاكوار TCS للسباقات: “يُعتبر سباق برلين حدث فريد من نوعه في إطار هذه البطولة، لا سيما مع المنعطفات الطويلة والسريعة وسطح الحلبة الاستثنائي. أطلق على السطح اسم “pebblemac” لأنه يتكون في الواقع من كتل خرسانية كبيرة مع حجارة (الحصى) مضغوطة في السطح العلوي. هذه الأحجار قوية على الإطارات وعلى الرغم من أنها قصيرة، إلا أن نسبة الوقت الذي تقضيه السيارات على المنعطفات مرتفعة للغاية، لذا تتطلب إعدادات السيارة جهداً خاصاً لتتناسب مع نوعية المنعطفات والدورة الفريدة التي ستشهدها الإطارات. كما أن هذا السباق يُعتبر صعباً على مستوى إدارة الطاقة، إذ تؤدي الفراغات بين الكتل الخرسانية إلى حدوث اهتزاز عبر أجزاء السيارة ومجموعة نقل الحركة. لذا، هناك الكثير من الأمور والتفاصيل التي يجب التنبه لها ومراعاتها في سباق برلين، لكنه أيضاً يُقام على حلبة مميزة تستحق المغامرة”.

وسيتنافس فريق جاكوار TCS للسباقات في الجولة السابعة والثامنة من بطولة العالم للفورمولا إي 2023 ABB FIA، في العاصمة الألمانية برلين، يوم 22 و23 ابريل، عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.