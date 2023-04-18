المملكة تدعم المستقبل الرقمي للتعليم والعمل

نيويورك – واس

أُقيمت فعالية خاصة تحت رعاية المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، على هامش أعمال الدورة 56 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ركّزت الفعالية على السكان والتعليم والعمل كروافد لمسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية.

ونُظمت الفعالية بالتعاون بين إدارة السياسات السكانية في جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية إذ ينسجم موضوع الفعالية مع تركيز اللجنة في دورتها السادسة والخمسين على موضوع “السكان، والتعليم والتنمية المستدامة”.

ويرتبط موضوع الدورة السادسة والخمسين للجنة، بصورة وثيقة بالفصل الحادي عشر من برنامج العمل الأول للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي اعتمدته الحكومات خلال المؤتمر المنعقد في القاهرة عام 1994، وبالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

حضر الفعالية، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل والمستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط الأستاذة منى بنت كامل شهاب، وممثلون عن الدول العربية، وأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، والممثلون الدائمون، ومندوبو البعثات الدائمة للدول العربية لدى الأمم المتحدة، وشركاء من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والإسكوا، وجامعة الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلين من منظمات المجتمع المدني.

وتمثلت الأهداف الرئيسية للفعالية في إبراز الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والتوظيف في الدول العربية، وأهمية تعليم النساء والفتيات، وغير ذلك، وأهمية جودة التعليم والترابط بين برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغير المناخي، ومناقشة ضرورة الاستثمار في الشباب كرأس مال بشري، والفرص المتاحة لدولهم لجني ثمار العائد الديموغرافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.