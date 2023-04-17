الدولية

ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1444 هـ      17 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : البلاد

أعلن سمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي “حلًا دستوريا” .

وقال سموه وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إنه “انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 – 6 – 2022 .

وأوضح سموه إنه “ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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